  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Denizlispor'dan depremzedelere destek sürüyor

Denizlispor'dan depremzedelere destek sürüyor

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Denizlispor kulübü yardım için seferberlik içine girmişti. Yeşil-Siyahlılar, Sakaryaspor maçı gelirlerini afetzedelere bağışlama kararı aldı.

27.02.2023, 14:33

Denizlispor’dan depremzedelere destek sürüyor
Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında 5 Mart Pazar günü Sakaryaspor'u konuk edecek olan A. Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor. 23. Hafta maçında deplasmanda Bandırmaspor'u yenerek çıkışa geçen horozlar, Sakaryaspor maçını da kazanarak alt sıralardan kurtulmayı planlıyor. A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulu olarak aldıkları kararla, Sakaryaspor maçı gelirlerini depremzedelere göndereceklerini söyledi.

Ülkemizin büyük bir afet yaşadığını kaydeden Mehmet Uz, "İlk depremden 12 saat sonra taraftarlarımızın da desteğiyle toplanan ilk yardımları kulüp otobüsümüzle depremin etkilediği illerden Malatya'ya gönderdik. Yardımların teslim edilmesinin ardından 50 depremzedeyi otobüsümüzle tahliye ederek Denizli'ye getirdik. Sakaryaspor maçında tüm geliri, kuruşuna dokunmadan depremzedelere gönderme kararı aldık" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA