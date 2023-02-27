Katar’da Medvedev kazandı

Katar Açık Tenis Turnuvası'nda Andy Murray'yi 2-0 yenen Daniil Medvedev şampiyonluğa ulaştı. Başkent Doha'da düzenlenen ATP 250 turnuvası finalinde Büyük Britanyalı Murray ile Rus Medvedev karşı karşıya geldi. Dünya 8 numarası Medvedev, turnuvaya özel davetiye ile katılan rakibini 6-4'lük setlerle mağlup etti. Geçen hafta Rotterdam'da şampiyonluğa ulaşan Medvedev, Doha'dan da kupayla ayrılarak ikide iki yapmış oldu. Dubai Tenis Turnuvası finali de sürpriz bir sonuca sahne oldu. WTA 1000 turnuvası finalinde klasmanın 30. basamağında yer alan Çek Barbora Krejcikova, dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek'i 2-0 yenerek şampiyon oldu.

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