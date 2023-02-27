Manisa Futbol’da Fernandes sevinci

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, asrın felaketi olarak adlandırılan ülkemizdeki depremler nedeniyle liglere verilen arada yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, oynadığı hazırlık maçlarında 3. Lig 2. Grup ekibi Turgutluspor'u 3-2 mağlup ederken, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'yla 1-1 berabere kaldı. Manisa FK'nın yeni transferi Junior Fernandes oynanan iki maçta da gösterdiği performansla alkış topladı. Turgutluspor'la oynanan ve 3-2 kazanılan maçta 2 golle dikkat çeken 35 yaşındaki Şilili yıldız, Altınordu karşısında da takımının golünü kaydeden isim oldu. Manisa FK, Yeni Malatyaspor ligden çekildiği için haftayı bay takım olarak 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek.

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