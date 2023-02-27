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Haberler Spor Manisa Futbol’da Fernandes sevinci

Manisa Futbol’da Fernandes sevinci

27.2.2023

Manisa Futbol’da Fernandes sevinci
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, asrın felaketi olarak adlandırılan ülkemizdeki depremler nedeniyle liglere verilen arada yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, oynadığı hazırlık maçlarında 3. Lig 2. Grup ekibi Turgutluspor'u 3-2 mağlup ederken, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'yla 1-1 berabere kaldı. Manisa FK'nın yeni transferi Junior Fernandes oynanan iki maçta da gösterdiği performansla alkış topladı. Turgutluspor'la oynanan ve 3-2 kazanılan maçta 2 golle dikkat çeken 35 yaşındaki Şilili yıldız, Altınordu karşısında da takımının golünü kaydeden isim oldu. Manisa FK, Yeni Malatyaspor ligden çekildiği için haftayı bay takım olarak 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek.
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