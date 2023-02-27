Milliler potada Belçika önünde

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün Belçika ile deplasmanda mücadele edecek. Mons Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak. Milliler, ikinci turda oynadığı 5 müsabakada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. İlk turdaki maçlarla birlikte toplamda 9 kez parkeye çıkan ay-yıldızlılar, 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Belçika ile Türkiye bugüne kadar 25 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda A Milli Takım 17 kez parkeden galip ayrılırken, Belçika ise 8 kez kazanma sevinci yaşadı. İki ülke son olarak 11 Kasım 2022 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakip oldu ve müsabakayı A Milli Takım 86-52'lik skorla kazandı.

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