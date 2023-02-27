Spor Bakanı Kasapoğlu: Provokasyonlara hiçbir zaman izin vermeyeceğiz

Fenerbahçe-Konyaspor maçında bir grup, asrın felaketi sonrası stadyumda provokatif sloganlar attı. Siyasi nitelikli sloganlara maç seyretmeye gelen taraftarlar tezahüratlar ve ıslıklarla tepki gösterdi. Zaman zaman taraftarlar arasında tartışmalar da yaşandı. Beşiktaş-Antalyaspor maçında da bir grup taraftar bu provokatif tavrı sürdürdü. Stadyumların siyasi arenalara dönüşme tehlikesini gören kulüpler açıklamaları ile bu duruma tepki gösterdi. Bir açıklama da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Kasapoğlu, spor sahalarının siyasi arenalar olmadığını vurguladı, "Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz." dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son günlerde stadyumlarda gerçekleşen provokasyon olaylarının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu açıklamasında şu ifadelere yerdi:"Spor sahaları siyaset alanları değildir. Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir. Sporu siyasete alet etmenin birlik ve beraberliğe ket vurmaktan başka bir neticesi de yoktur. Bu acı felaketin yaralarını, yüzyılın dayanışmasıyla sarmaya devam edecek; kamu, özel sektör, sivil toplum ve millet olarak el ele vererek zor günleri birlikte aşacağız. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz"

Stadyumlarda yaşanan sloganlar sonrası Süper Lig ve 1.Lig kulüplerinden açıklamalar geldi. Buna göre; Sivasspor, Ümraniyespor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor stadyumlardaki sloganların karşısında olduğunu açıkladı. 'Devletimizin yanındayız' diyen kulüpler, stadyumlarda siyaset yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.





