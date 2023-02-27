Spor Bakanı Kasapoğlu: Provokasyonlara hiçbir zaman izin vermeyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son günlerde stadyumlarda gerçekleşen provokasyon olaylarının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu açıklamasında şu ifadelere yerdi:
"Spor sahaları siyaset alanları değildir. Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir. Sporu siyasete alet etmenin birlik ve beraberliğe ket vurmaktan başka bir neticesi de yoktur. Bu acı felaketin yaralarını, yüzyılın dayanışmasıyla sarmaya devam edecek; kamu, özel sektör, sivil toplum ve millet olarak el ele vererek zor günleri birlikte aşacağız. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz"
SPOR KULÜPLERİNDEN PEŞ PEŞE TEPKİLER GELİYOR
Stadyumlarda yaşanan sloganlar sonrası Süper Lig ve 1.Lig kulüplerinden açıklamalar geldi. Buna göre; Sivasspor, Ümraniyespor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor stadyumlardaki sloganların karşısında olduğunu açıkladı. 'Devletimizin yanındayız' diyen kulüpler, stadyumlarda siyaset yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.