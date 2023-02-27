Ziya Şengül’ü kaybettik

F.Bahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Futbola Ankara PTT'de başlayan ve 20 yaşında F.Bahçe'ye transfer olan Ziya Şengül, sarılacivertlilerde birçok başarıya imza attı. 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974 ve 1974- 1975 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan Şengül, 2 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. 11 sezon F.Bahçe forması giyen Şengül, 22 kez milli formayı giyerken iki gole imza attı. 1975 yılında F.Bahçe- Trabzon maçıyla jübile yapan Şengül daha sonra teknik direktör olarak görev yaparken, TSYD Kupası ve Başbakanlık Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi. Acıbadem Maslak Hastanesi başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, 79 yaşındaki Şengül'ün organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini belirtti. TSYD üyesi olan Şengül uzun yıllar televizyonda ve yazılı basında futbol yorumculuğu da yapmıştı.

KULÜPLERDEN VE TFF'DEN TAZİYE MESAJI

TÜRK futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül için Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler taziye mesajı yayımladı. Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü Ziya Şengül'ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere tüm spor ve basın camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Kulübü ise "Eski kaptanlarımızdan Ziya Şengül'ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.