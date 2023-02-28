42 yılık rekor kırıldı

Türkiye'yi haftalardır yasa boğan yüzyılın en büyük deprem felaketlerinin ardından yaraları bir nebze olsun sarabilmek için iyilikte birleşen İzmir'in futboldaki ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka, 42 yıllık rekoru tarihe gömdü. İzmir'in iki köklü çınarı, depremzedelere destek vermek için 81 bin 316 bilet satıp 1981 yılında 80 bin taraftarla kırdıkları o dönem 2. Lig'deki dünya rekorunu bile geride bıraktı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük deprem şimdiye kadar 44 bin 374 can kaybına yol açarken, İzmir temsilcileri Kaf- Kaf ve Göz-Göz arasındaki buzlar felaketi yaşayan vatandaşlarımız için eridi.

4 MİLYON 65 BİN LİRA GELİR

Geçtiğimiz pazar akşamı sonuçlanan kampanyada satılan 81 bin 316 bilet ile depremzedeler için 4 milyon 65 bin 800 TL gelir elde edildi. Geçmiş yıllarda hem sahada hem tribündeki olaylı derbilerle hatırlanan iki takımın taraftarları, bu süreçte tüm Türkiye'ye birlik mesajı da verdi. İki kulüp rekor bilet organizasyonunun ardından, "Rekor yeniden kırıldı. Körfezin ayırdığını vicdan birleştirdi. İzmir #TekTribünTek- Yürek oldu. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız hatıra bileti kampanyasında 81.316 bilet satıldı" açıklamasını yaptı.

İki kulüp de rekorun kırıldığı duyurusunu Yeni Asır'ın o tarihteki manşetini paylaşarak duyurdu. Geçtiğimiz hafta içinde takımların antrenmanlarını kampanyaya destek için birlikte ziyaret eden iki İzmir ekibinin taraftarları, Göztepe-Başakşehir hazırlık maçında da inanılmaz bir görüntüyle tribünde birleşmişti.