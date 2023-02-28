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Haberler Spor Altın kalpli Shukurov

Altın kalpli Shukurov

Gönüllü olarak Hatay’da çalışan Özbekistanlı futbolcu, “Bir Müslüman olarak bekleyemezdim. Bunu Allah için yapmam lazımdı” diye konuştu.

28.2.2023

Altın kalpli Shukurov
"ASRIN felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a giden ve kurtarma çalışmalarına katılan Karagümrük'ün Özbek futbolcusu Otabek Shukurov, bir Müslüman olarak yaşanan durum karşısında kayıtsız kalamadığını ve hiç düşünmeden deprem bölgesine gittiğini söyledi. Hatay'a gittiğini kimseye söylemeyen, Özbekistan'dan gelen kurtarma ekiplerinin yeleklerinden giyerek enkazlarda çalışan Shukurov, "Ben bir Müslüman olarak böyle bir durumda oturup bekleyemezdim. Bu duruma normal bir şekilde bakamazdım. Sıradan bir durum değildi ve bunu Allah için yapmam lazımdı. Bunu yapmam gereken bir görev olarak gördüm. Böyle bir durumda dışarıdan bakamazdım. Türkiye'ye çok geçmiş olsun. Özbekistan ve Türkiye her zaman dosttur. Cumhurbaşkanımız da bu konuda büyük işler yapıyor. Sizin derdiniz bizim derdimizdir, sizin mutluluğunuz da bizim mutluluğumuzdur." açıklamasında bulundu.
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