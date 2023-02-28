Avcı’lı Fırtına’nın en kötü sezonu

SÜPER Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak 37 sezon aradan sonra kupa hasretine son veren Trabzonspor, teknik direktörü Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 3. sezonu içerisinde en fazla mağlubiyet aldığı dönemi yaşıyor. Ligde Galatasaray'ın 16 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaşan, Avrupa'da da 3 kupada elenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile eski dönemlerinin uzağında kaldı. Bordo-mavili takım, 2020-2021 sezonunun 9. haftası öncesinde göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde 116 resmi karşılaşma oynarken bu maçlarda 64 galibiyet, 32 beraberlik, 20 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2020-2021 sezonunda 34 resmi maçta 3 mağlubiyet, 2021-2022 sezonunda 47 maçta 6 mağlubiyet alırken bu sezon 35 maçta 11 mağlubiyet yaşadı. Ligde 6 mağlubiyet alan Trabzonspor, Avrupa kupalarında da 10 maçta 5 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, bu sezon Avrupa'da 3 kupada da mücadele ederken arzu ettiği başarıyı yakalayamadı.

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