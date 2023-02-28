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Haberler Spor Halı sahada moral buldular

Halı sahada moral buldular

Afet bölgelerinden Aydın’a gelen depremzede çocuklar, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün düzenlediği turnuvada eğlendi

28.2.2023

Halı sahada moral buldular

Kahramanmaraş Depremi'nin ardından Aydın'a gelen depremzede aileler Gençlik Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilirken yaşadıkları acıyı unutmaya çalışan depremzedelere destek olmak için Aydın genelinde de gönüllü vatandaşlar ve kurumlar yardım seferberliklerine devam ediyor. Bu çerçevede 'kırmızı yelekliler' olarak bilinen Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeller de depremzede aileleri yalnız bırakmayarak depremzedelere hem psikolojik destek sağlıyor, hem de ihtiyaçlarını tespit ediyor.

PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR
Yapılan ziyaretlerde çocukları da unutmayan ekipler, düzenledikleri küçük etkinlikler ile depremzede çocuklara moral oluyor. Bu çerçevede psikososyal destek ekipleri depremzede çocuklar için halı saha turnuvası düzenledi. Gerçekleştirilen turnuvada çocuklar gönüllerince eğlenirken keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu maçlar, zaman zaman kıyasıya mücadelelere de sahne oldu.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Asrın felaketi Depremden etkilenen ve ilimizde misafir ettiğimiz çocuklarımız ile birlikte depremin izlerini silmek, normal hayata alışmalarını sağlamak amacıyla, psikososyal destek personellerimizle halı saha maçları düzenleyerek, çocuklarımız ile çok keyifli vakit geçirdik" ifadelerine yer verildi.

RAMAZAN AYDEMİR

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