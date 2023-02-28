Her şey çocuklar için

Kahramanmaraş merkez üslü iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü de deprem nedeniyle Manisa'ya gelen çocukların spor okullarındaki basketbol, voleybol ve yüzme branşlarından ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğini duyurdu. Aileler, spor okullarına sadece afetzede olduğunu gösterir belge ile kayıt yaptırabilecek. 1 yıl boyunca devam edecek olan kurslara ailelerin afetzede olduğunu gösterir belge ile başvuru yapması yeterli olacak.

OKULLARA KAYITLAR DÜN BAŞLADI

Yüzme branşına 2010-2017 doğumlu çocuklar, voleybol branşına 2008-2014 doğumlu çocuklar, basketbol branşına 2009-2016 doğumlu çocuklar kayıt yaptırabilecek. Yüzme branşında spor okulu 4 Mart'ta, voleybol branşında 18 Mart'ta, basketbol branşında 25 Mart'ta başlayacak. Yüzme ve basketbola kayıt olmak isteyenler Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri'ne, voleybol spor okuluna ise Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde başvurular alınacak. Kayıtlar dün başladı. Spor okullarındaki kurslar 1 yıl boyunca devam edecek. Kursa kayıt yaptıran afetzede çocuklara spor malzemeleri ücretsiz bir şekilde verilecek.

ÇAYLAN: ÇÜNKÜ BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, "Ülke olarak tarifsiz ve çok büyük bir acı yaşadık ve bu acının tazeliğini hala yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemiz yaraların sarılması için canla başla çalışırken spor kulüpleri de ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Biz de, Manisa Büyükşehir Belediyespor ailesi olarak afetzede çocuklarımızın yaşadığı psikolojik travmanın izlerini silmek için çalışıyoruz" dedi.

Tesislerin ve spor okullarının kapılarını depremzede çocuklara açtıklarını belirten Çaylan, "Binlerce evladımıza ev sahipliği yaptığımız çatımız altında afetzede çocuklarımıza da kapılarımızı açıyoruz. Biliyoruz ki spor ve fiziksel aktiviteler çocukların gelişiminde birçok olumlu etkiye sahip. Spor, çocuklar için hem fiziksel açıdan hem de sosyal açıdan çok önemli. Manisa'ya gelen ailelerimiz, afetzede belgeleri ile çocuklarını ücretsiz bir şekilde basketbol, voleybol ve yüzme kurslarımıza kayıt yaptırabilecek. Çocuklarımızın travmayı silebilmeleri, normal hayata yeniden adapte olabilmeleri için Manisa BŞB olarak elimizden gelen her desteği vereceğiz. Çünkü biz, birlikte güçlüyüz. Çocuklar bizim geleceğimiz" dedi.

GÖZTEPE'DEN MİNİK YILDIZLARA ÜCRETSİZ EĞİTİM

Bölgeye tırlarla yardım malzemesi yağdıran sarı-kırmızılı kulüp, depremzede çocuklar için de spor okullarını açıyor

SPOR Toto 1. Lig kulüplerinden Göztepe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük hasarlara sebebiyet veren depremlerden etkilenen çocuklara sarıkırmızılı spor okullarında ücretsiz eğitim verileceğini duyurdu. İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi için yardımlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce bölgeye tırlarla yardım malzemeleri gönderirken, Karşıyaka ile düzenlenen temsili maçta da satılan 81 bin 316 dijital biletin depremzede vatandaşlara bağışlanacağını açıklamıştı. Göz-Göz'den son olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, depremzede çocuklarımıza spor okullarımızda ücretsiz eğitim almaları için imkan sağlayacak" denildi.