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Karşıyaka Voleybol'u zorlu maçlar bekliyor

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle spor organizasyonlarına bir süre ara verilmişti. Bu ertelemenin ardından müsabakalarda fikstürler sıkıştı. Karşıyaka Kadın Voleybol'u da mart ayında zorlu maçlar bekliyor.

İHA

28.02.2023, 14:07

Karşıyaka Voleybol’u zorlu maçlar bekliyor
Karşıyaka Voleybol Takımı, mart ayındaki 4 maçlık fikstüründe ligin ilk üç sırasında yer alan Göztepe, İstanbul BBSK ve Edremit Bld. Altınoluk ile karşılaşacak.



TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol Takımı, deprem felaketi nedeniyle verilen aradan sonra lige çok zorlu maçlarla giriş yapacak. Yeşil-kırmızılılar, mart ayının dört maçlık fikstüründe ligin ilk üç sırasında yer alan Göztepe, İstanbul BBSK ve Edremit Bld. Altınoluk ile karşı karşıya gelecek. Kaf-Kaf, bu süreçte sadece zirveye uzak olan yedinci sıradaki AVR Atletik ile mücadele edecek. Durum böyle olunca Karşıyaka Voleybol için mart ayının zorlu geçmesi bekleniyor. İzmir temsilcisi, play-off iddiasını sürdürmek ve ilk dörde girmek için en az hasarla bu dönemi atlatmanın planlarını yapıyor.
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