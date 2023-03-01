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Haberler Spor Arkas Spor’dan anlamlı hareket

Arkas Spor’dan anlamlı hareket

1.3.2023

Arkas Spor’dan anlamlı hareket
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 12 Mart Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe HDI Sigorta maçının bilet gelirinin depremzedelere aktarılacağını duyurdu. Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "12 Mart Pazar günü saat 14.00'te Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynayacağımız Efeler Ligi karşılaşmasında toplanacak olan bilet gelirlerinin tamamı depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır" ifadelerine yer verildi. İzmir ekibinin bu jesti spor camiasında alkışla karşılanırken, pazar günü İzmir'deki kritik maçta tüm spor camiasının tribünde yer alıp salonu tamamen doldurması bekleniyor.
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