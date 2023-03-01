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Haberler Spor Aydın ekibi Efeler 09 SFK kadrosunu güçlendiriyor

Aydın ekibi Efeler 09 SFK kadrosunu güçlendiriyor

TFF 3. Lig'de yer alan Efeler 09 SFK, kadrosuna yeni bir isim kattı. Aydın temsilcisi, Süper Lig ekibi Adana Demirspor altyapısından kaleci Mehmet Nedim Durak'a imza attırdı.

İHA

01.03.2023, 16:03 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023, 16:04

Aydın ekibi Efeler 09 SFK kadrosunu güçlendiriyor

TFF 3. Lig'te mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, ara transfer döneminde takviyelerine devam ederken, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor altyapısından 18 yaşındaki kaleci Mehmet Nedim Durak'ı renklerine bağladı.



Futbola Adana'da Ceyhan Doğanspor'da başlayan genç kaleci Mehmet Nedim Durak, sonraki 6 sezonda Adana Demirspor altyapısında top koşturdu. Milli Takımlarda U14 Yaş Kategorisinde de forma giyen başarılı kaleci, Adana Demirspor U19 Takımı'nda 25 kez kaleyi korudu.



Transferin ardından açıklama yapan Efeler 09 SFK yönetimi, yaptığı açıklamada, "Bonservisiyle birlikte transfer ettiğimiz oyuncu, yeşil beyazlı ekibimizde ilk profesyonel imzasını attı. Ligin ikinci yarısından itibaren formamızı terletecek olan Mehmet Nedim Durak'a hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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