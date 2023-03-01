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Haberler Spor İzmir'de spor fotoğrafçısı Onur Çam, trafik kazasında yaşamını yitirdi

İzmir'de spor fotoğrafçısı Onur Çam, trafik kazasında yaşamını yitirdi

Spor fotoğrafçısı Onur Çam, İzmir'in Narlıdere İlçesi'nde bisikletiyle seyir halindeyken kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucunda Çam, hayatını kaybetti.

SABAH

01.03.2023, 16:45 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023, 17:02

İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda dün öğlen saatlerinde meydana gelen kazada bisikletiyle yolda ilerleyen 55 yaşındaki Onur Çam, önünde fren yapan kamyona arkadan çarptı.

İzmir’de spor fotoğrafçısı Onur Çam trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir’de spor fotoğrafçısı Onur Çam trafik kazasında yaşamını yitirdi

Çam, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Çam, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bu sabah yaşamını yitirdi.

İzmir’de spor fotoğrafçısı Onur Çam trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kazanın ardından kamyon sürüsü İ.T. gözaltına alındı. Amatör sporları desteklemek adına 2012'den bu yana spor fotoğrafçılığı yapan 55 yaşındaki Onur Çam, birçok spor organizasyonunda federasyonlar için görev almıştı.

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