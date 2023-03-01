Parkeye dönüş

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle liglere verilen aranın ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (TSL) maraton 4 Mart Cumartesi günü Aliağa Petkimspor'un, Aliağa Enka Spor Salonu'nda 18.00'de Darüşşafaka'yı konuk edeceği maçla start alacak. 5 Mart Pazar günü Pınar Karşıyaka 13.00'te Bursa Tofaş Spor Salonu'nda Tofaş'ın konuğu olacak. Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde ise Pazar günü Bornova Belediyesi saat 15.45'te sahasında Yılyak Samsunspor Basketbol'u konuk edecek. Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de Cumartesi günü Ege Yapı Urla Gençlik, Elazığ Basketbol deplasmanında galibiyet arayacak.

FİLEDE REKABET DEVAM EDİYOR

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda İzmir temsilcisi Altekma, Pazar günü 16.00'da Develi Belediyespor ile Atatürk Voleybol Salonu'nda kapışacak. Pazartesi günü Arkas Spor, Ziraat Bankart'a konuk olacak. Kadınlar 1. Lig A Grubu'nda Karşıyaka Cumartesi 19.00'da AVR Atletik karşısına çıkacak.

BERKE ÖZBAY