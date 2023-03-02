Bucaspor 1928 1. Lig aşkıyla

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928'de teknik heyet, yönetim ve futbolcular başarı için kenetlendi. İzmir temsilcisinin asbaşkanı Erdal Gökhan yaptığı açıklamalarda 1. Lig'e çıkmak istediklerini ifade etti. Gökhan, "Bu sene ne olursa olsun 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. Başkanımız Cihan Aktaş önderliğinde camia olarak, taraftar olarak, maddi-manevi bu konuma hazırız" dedi. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın ayrılığı ile ilgili de konuşan Gökhan, bazı sorunlar tespit ettiklerini ve bu yüzden yol ayrımına gittiklerini ifade etti

KARAFIRTINALAR GELİYOR

Şampiyonluk yolunda lider Kocaelispor'un 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertlilerde asbaşkan Erdal Gökhan, zirve iddialarının devam etmesi için camianın içinden gelen ve herkesin çok sevdiği deneyimli teknik direktör Sait Karafırtınalar ile anlaştıklarını söyledi. Gökhan, sezon başından bu yana yaptıkları takviyeler ile şampiyonlukta çok iddialı olduklarını ve sezon sonunda 1. Lig'in yolunu tutacaklarına inandığını vurguladı. Fırtına, 5 Mart Pazar günü saat 14.00'te Kırşehir FK'ya konuk olacak.