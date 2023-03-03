2 hafta boyunca maçlar şifresiz

Dayanışma kampanyasının açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi. "Elini taşın altına koyan camianın her ferdiyle gurur duyuyorum" diyen Bakan Kasapoğlu, "Spor yalnızca fiziksel efor değildir. Spor bir dostluk köprüsü, centilmenlik dayanışmasıdır. Moral veren bir güçtür. Bu gece de buna şahitlik ediyoruz. Bugünler de elbet geçecek. Yaralarımızı sararken sporun iyileştiren, birleştiren gücünü her daim göstereceğiz. Liglerimizin yayıncısı beIN Medya Grubu'yla görüşme neticesinde, sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin önümüzdeki iki haftasında tüm futbol müsabakaları şifresiz herkese açık olacak" ifadelerini kullandı.

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