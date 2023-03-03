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Haberler Spor Denizlispor’dan taraftarlara jest

Denizlispor’dan taraftarlara jest

Sakarya maçının tribün gelirlerini afet bölgesine gönderecek Horoz, seyirciye 'Türkiye Tek Yürek' tişörtü hediye edecek

3.3.2023

Denizlispor’dan taraftarlara jest

Ülke olarak yaşadığımız yüzyılın deprem felaketlerinin ardından Spor Toto 1. Lig'de 5 Mart Pazar günü evinde oynayacağı Sakaryaspor maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışlayacak Altaş Denizlispor, stada gelen taraftarlara, 'Türkiye Tek Yürek' yazılı siyah tişörtler hediye edecek. Taraftarlara destek çağrısında bulunan yeşil-siyahlı yönetim yaptığı açıklamada, "Pazar günü saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağımız tüm geliri depremzedelere bağışlanacak olan Sakaryaspor maçına giriş yapan taraftarlarımıza, 'Türkiye Tek Yürek' tişörtü hediye edilecektir. Taraftarlarımız turnike girişinden sonra tişörtlerini teslim alabilecektir" denildi. Kritik karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E üst 35, A-E alt 30, maraton 25 ve misafir tribün 30 TL olarak belirlendi.

SEBAHATTİN ALP

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