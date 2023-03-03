Deplasman yasağı kararına durdurma

FUTBOLDA tribünlere siyasetin alet edilmesinin ardından tartışmaları da beraberinde getiren deplasman yasağı kararı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçında deplasman tribününe alınmayacağı açıklanmıştı. Sarı-lacivertliler yürütmenin durdurulması için başvuruda bulunurken, mahkeme kararını verdi.

Fenerbahçe taraftarı olan bir avukatın, Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin başvurusu üzerine Kayseri 2. İdare Mahkemesi, deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Böylece sarı-lacivertli taraftarlar, Kayseri deplasmanında tribünde yerini alabilecek.