Trabzonspor’da istifa depremi

SÜPER Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da genel kurul kararı alınacağı ve başkan Ahmet Ağaoğlu'nun devam etmeme kararı aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Alınan bilgiye göre, Başkan Ağaoğlu istifa dilekçesini de yazıp imzaladı. Ağaoğlu'nun yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' karşılığını verdiği öğrenildi. Trabzonspor yönetimi, 9 imza ile 'Olağanüstü kongreye gidelim' kararı aldığı anda Ağaoğlu istifa dilekçesini sunacak. Ağaoğlu'nun kararının kesin olduğu ve başkanlığı bırakacağı da gelen bilgiler arasında. Trabzonspor yönetiminin bu ay ödemesi gereken 250 milyon TL'nin üzerinde bir miktar bulunuyor. Bunu ödemek için görüşmelerin yapıldığı, resmi olarak bir kongre kararının da henüz alınmadığı belirtildi.

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