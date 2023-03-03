  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihleri açıklandı

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihlerini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakalarının 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacağını aktarıldı.

03.03.2023, 10:09 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023, 10:39

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihleri açıklandı

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4, 5 ve 6 Nisan tarihinde oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının yeni tarihini duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4,5 ve 6 Nisan'da oynanacağı aktarıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.

Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA