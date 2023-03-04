Aslan’da yeni rota Meksika

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefini şansa bırakmak istemeyen, Devler Ligi'ni de düşünerek kadro yapılanmasını planlayan Galatasaray rotasını Meksika'ya çevirdi. Ara transfer döneminde Hatayspor'dan Sam Adekugbe, Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, sol bek bölgesi için de harekete geçti.

BAĞLANTIYA GEÇİLDİ

Savunmanın solunu sağlama almak isteyen Aslan'ın hedefindeki isim ise Meksika Ligi'nde Puebla forması giyen sol bek Gaston Silva yer alıyor. Galatasaray'ın, 28 yaşındaki Uruguaylı yıldız Gaston Silva'yı yeni sezon için kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, 30 Haziran 2023'e kadar kontratı bulunan futbolcu ile yakından ilgileniyor. Muslera ve Torreira'nın da vatandaşı olan futbolcuya yönetimin 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öne sürülüyor. Sarıkırmızılı yönetim, yıldız isim Gaston Silva'nın menajeri ile bağlantıya geçti.

MAURO ICARDİ'YE AL NASSR KANCASI

GALATASARAY, yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile pazarlıklarını sürdürürken İtalyan devlerinin yanı sıra Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr da devreye girdi. Aslan'ın Paris Saint Germain'den sezon sonuna kadar kiraladığı oyuncu için İtalya devleri Milan ve Roma'nın devrede olduğu biliniyor. Güney Amerika basınında çıkan haberlere göre Al-Nassr da gözünü Arjantinli forvete çevirdi. Al-Nassr, Mauro Icardi haricinde İspanyol Sergio Ramos, Luka Modric ve Sergio Busquets gibi futbolcular için de nabız yokluyor. Icardi, bu sezon 12 lig maçında attığı 9 gol ve 6 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

TALİSCA ZORA GİRDİ

Galatasaray ile Brezilyalı Anderson Talisca transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Aslan ile anlaştığı iddia edilen Talisca için harekete geçen Al-Nassr, futbolcusuna yeni bir sözleşme teklif ederek maaşına zam yaptı. 14 maçta 13 gol atma başarısı gösteren başarılı yıldızın Al-Nassr ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtilirken, Galatasaray'ın transferde geri plana atıldığı kaydedildi. Sarıkırmızılı yönetici Erden Timur futbolcu için temaslarını sürdürerek transferi en kısa sürede bitirmeye çalışıyor