F.Bahce’den Aouar atağı

Fenerbahçe, ara transfer dönemi bitmeden orta sahaya takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Fransız ekibi Lyon'un 8 numarası Houssem Aouar için girişimlere başladı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek Cezayir asıllı Fransız orta sahaya, 3 milyon Euro imza parası artı 5 milyon Euro da yıllık ücret teklif etti. Ancak İngiltere Premier Lig'den de talipleri olan 24 yaşındaki futbolcu kariyerine nasıl yön vereceği konusunda kararsız.

TARAFTARI KAYSERİ'DE YOK

Süper Lig'de bugün Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe için dün Bölge İdare Mahkemesi yeni bir karar aldı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını bozarak bugünkü maça Fenerbahçe taraftarının alınmayacağını duyurdu. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda 19.00'daki karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1 maçlık men cezasının ardından kulübedeki yerini alacak. Luan Peres ile Michy Batshuayi sakatlıkları gerekçesiyle bugün olmayacak.