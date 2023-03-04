İzmirspor’dan anlamlı destek

İZMİR'İN adını taşıyan kentin köklü spor kulübü İzmirspor, Kahramanmaraş merkezli toplam 11 ilde yaşanan büyük depremde mağdur olan çocuklara sportif destek verecek. Deprem bölgesinden İzmir'e getirilen depremzede ailelerin çocuklarının spor okullarında ücretsiz spor yapmaları için kampanya başlatan İzmirspor, futbol, cimnastik, tekvando, voleybol ve basketbol branşlarına bugünden itibaren kayıtlara başlayacak. Spor okullarından faydalanmak isteyen depremzede çocukların kayıtları, Bahçelievler semtindeki kulüp binasında yapılacak.

"BAĞRIMIZA BASACAĞIZ"

Süper Amatör Küme ekibi İzmirspor başkanı Nedim Topaloğlu, "Çocuklarımızı bağrımıza basmaya hazırız" dedi. Topaloğlu, başlattıkları kampanyayla ilgili ise, "Futbolda 6-12 yaş, cimnastikte 5-10 yaş kategorilerinde tüm çocuklarımıza spor yaptıracağız. Tekvando, voleybol ve basketbol branşlarında her yaş grubundan depremzede çocuğumuzu da kayıt için bekliyoruz. Çocuklarımızın acılarını, üzüntülerini, onlara spor yaptırarak azaltmaya çalışacağız. İstedikleri kadar kulübümüzde spor yapabilirler" dedi.