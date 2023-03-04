Kupada çeyrek final 4-5-6 Nisan’da

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının yeni tarihini duyurdu. Federasyon, maçların 4, 5 ve 6 Nisan tarihinde oynanacağını açıkladı. Çeyrek final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise henüz açıklanmadı. Daha önce yapılan kura çekiminde Fenerbahçe-Kayserispor, Sivasspor- G.Antep FK, Ankaragücü-Trabzonspor ve Galatasaray- Başakşehir eşleşmeleri gerçekleşmişti. Afet bölgesinde bulunan G.Antep FK'nın lig ve kupadan çekilmesiyle Sivasspor direkt yarı finale yükseldi.

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