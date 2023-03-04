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Haberler Spor Messi’ye tehdit notu bıraktılar

Messi’ye tehdit notu bıraktılar

4.3.2023

Messi’ye tehdit notu bıraktılar

PARİS Saint Germain forması giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin eşi Antonela Rocuzzo'nun ailesine ait bir süpermarkete kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin Rosario kentinde, Messi ve eşinin ailesinin de yaşadığı bölgede uyuşturucu kaçakçısı bir grup aileye ait "Unico süpermarket" zincirine silahlı saldırıda bulundu.

Yerel saatle 03.20'de süpermarketin kapısına ateş açan silahlı kişilerin Messi'ye hitaben bir tehdit mesajı bıraktıkları bildirildi. Polisin olay yerinde "Messi, seni bekliyoruz" mesajını bulduğu kaydedildi.

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