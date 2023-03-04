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Haberler Spor Petkim potada zor virajda

Petkim potada zor virajda

Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Aliağa ekibi, sahasında Darüşşafaka Lassa ile saat 18.00’de karşı karşıya geliyor. İzmir temsilcisi alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

4.3.2023

Petkim potada zor virajda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deprem felaketi nedeniyle lige verilen ara sonrası Aliağa Petkimspor, bugün Darüşşafaka ile ilk sınavına çıkıyor. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı bugün saat 18.00'de yapılacak. Son olarak 4 Şubat'ta deplasmanda Galatasaray NEF'i yenerek düşme hattından sıyrılmayı başaran Aliağa Petkimspor, bu çıkışını İstanbul ekibi karşısında da sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Petkimspor'un 18 maçta 7, Darüşşafaka'nın ise 8 galibiyeti bulunuyor.

EVİNDE 4 KEZ KAZANDI
İç sahada bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Aliağa Petkimspor, bugün taraftarının önünde 10. maçına çıkacak. Bugüne kadar oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgi elde eden Aliağa ekibi, iç sahadaki grafiğini de rakibi Daçka önünde eşitlemek istiyor. Petkim, evinde bu sezon A.Efes, Galatasaray NEF, Manisa BŞB, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom'a yenildi. Turuncu-yeşilliler buna karşılık Bursaspor, Büyükçekmece, Beşiktaş Emlakjet ve son iç saha maçında da Merkezefendi Bld'yi eli boş gönderdi.

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