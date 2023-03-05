  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa Futbol’da Kadir Kaan ayrıldı

Manisa Futbol’da Kadir Kaan ayrıldı

5.3.2023

Manisa Futbol’da Kadir Kaan ayrıldı

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'nde bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılar, orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul'u 2. Lig Beyaz Grup ekibi Esenler Erokspor'a gönderdi. 23 yaşındaki defans oyuncusu, ilk devrede kupada 3, ligde 10 toplam 13 maçta oynadı, 1 gol attı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak dümene geçtikten sonra büyük sirkülasyon yaşayan siyah-beyazlılarda, ara transferde Bursa Yıldırımspor'dan gelen genç eldiven Orhan Kurşun ve Atakum Belediyespor'dan gelen Fırat Sarı 3. Lig ekibi Turgutluspor'a kiralık gönderildi. Manisa FK'da, Selim Ilgaz 2. Lig takımı Çorum FK'ya, Mert Kuyucu 3. Lig ekibi Karaman FK'ya kiralanmıştı.

BERKE ÖZBAY

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA