Manisa Futbol’da Kadir Kaan ayrıldı

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'nde bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılar, orta saha oyuncusu Kadir Kaan Yurdakul'u 2. Lig Beyaz Grup ekibi Esenler Erokspor'a gönderdi. 23 yaşındaki defans oyuncusu, ilk devrede kupada 3, ligde 10 toplam 13 maçta oynadı, 1 gol attı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak dümene geçtikten sonra büyük sirkülasyon yaşayan siyah-beyazlılarda, ara transferde Bursa Yıldırımspor'dan gelen genç eldiven Orhan Kurşun ve Atakum Belediyespor'dan gelen Fırat Sarı 3. Lig ekibi Turgutluspor'a kiralık gönderildi. Manisa FK'da, Selim Ilgaz 2. Lig takımı Çorum FK'ya, Mert Kuyucu 3. Lig ekibi Karaman FK'ya kiralanmıştı.

BERKE ÖZBAY