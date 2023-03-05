Petkimspor evinde yıkıldı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor evinde Darüşşafaka Lassa'ya normal süresi 74-74 biten maçın uzatma periyodunda 88-85 mağlup oldu. Maça etkili başlayıp 11-4 üstünlük yakalayan konuk takım önünde Prewitt'in dış atışlarıyla skor üreten ve 14-0'lık seriyi yakalayan ev sahibi takım ilk çeyreği 22-18 önde kapattı.
SON SANİYELERDE YIKILDI
Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci periyotta Darüşşafaka soyunma odasına üstün girdi: 37-41. 3. periyotta Petkimspor, 51-48 öne geçti. Çekişmeli geçen oyunda İzmir ekibi periyodu önde bitirdi: 60-58. 4. çeyreğin başında 8-0'lık seri yakalayan Daçka karşısında pes etmeyen Petkim, 7-0'lık seri yakaladı. Çeyrek 74-74 bitince maç uzatmaya gitti. Uzatma periyodunda İstanbul ekibi 6 sayılık üstünlük yakalamasına rağmen Aliağa Petkim, bitime 8 saniye kala skoru 85-85'e getirdi. Darüşşafaka, bitime 3 saniye kala Mooney'in 3'lüğüyle maçı kazandı: 85-88.