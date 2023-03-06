Trabzonspor’da duraklama dönemi

SÜPER Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda duraklama dönemine girdi. Sezona 3 kulvarda zirve hedefiyle başlayan bordo-mavililer, kısa sürede Lig ve Avrupa defterini kapattı. Tek hedef olarak ise elinde Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, evindeki 36 maçlık yenilmezlik serisini bozdu.



AVCI DÖNEMİNİN EN KÖTÜSÜ

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk sezonunda 2,03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezon 2,13 puan ortalaması yakalarken, bu sezon ise 1,65 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı ilk iki sezondaki yenilgi sayısını aştı. Bordo-mavililer, Avcı ile 2020-2021 sezonunda 32, geçen sezonda 38 maçta üçer mağlubiyet olmak üzere toplam 70 lig maçında 6 yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi, bu sezon ise 23 lig maçında 7 kez mağlup olarak önceki dönemlerinin uzağında görüntü verdi.

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