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Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor

Son dakika... Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.

06.03.2023, 11:26

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçları 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:

YARIN:
Benfica (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) (2-0)

Chelsea (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) (0-1)

8 MART ÇARŞAMBA:
Tottenham (İngiltere)-Milan (İtalya) (0-1)

Bayern Münih (Almanya)- PSG (Fransa) (1-0)

14 MART SALI:
Manchester City (İngiltere) - RB Leipzig (Almanya) (1-1)

Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)

15 MART ÇARŞAMBA:
Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)

Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)

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