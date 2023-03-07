Bodrumspor hedefe tutundu

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Bodrumspor, 2-0'lık Altay galibiyeti ile yeniden ilk iki yarışının içine dahil oldu. Yeşil-beyazlılar, Ege derbisini kazanarak son erteleme maçında Eyüpspor'dan aldığı yenilgiyi de telafi etti. Puanını 41'e çıkaran Muğla ekibi, haftayı galibiyetle kapatan lider Eyüpspor ve ikinci Samsunspor'u da takibini sürdürürken hata yapmadı. Zorlu maratonda lider Eyüp ile 6, Samsun ile 4 puanlık farkı koruyan yeşilbeyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, derbide kazanılan üç puandan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"OYUNA HÜKMETTİK"

Altay maçını değerlendiren Taşdemir, "Eyüp mağlubiyetinin ardından bizim için önemli bir maçtı. Vereceğimiz direnç önemliydi. Özellikle ligde ilk 2 ve 3'ten kopmama adına önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar oyuncu kardeşlerim oyuna hükmetti. Çok kaçırdık, daha fazla atabilirdik. Önemli olan 3 puandı ve çok mutluyum. Yola devam" dedi.