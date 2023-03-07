Büyük Altay’da tehlike çanları

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma hesapları yapan Altay'da tehlike çanları çalıyor. Ege derbisinde Bodrumspor'a 2-0 yenilerek son 7 maçında 6. mağlubiyetini alan Altay, olumsuz sonuçların yanı sıra sergilediği futbolla da sınıfta kaldı. Muğla ekibi karşısında rakip kaleye gitmekte zorlanan İzmir temsilcisi, lige verilen aradan sonraki oyunuyla umut vermedi. Sinan Kaloğlu'nun yerine göreve gelen ve ilk maçından eli boş ayrılan teknik direktör Tuna Üzümcü de takımın kötü gidişine engel olamadı. Art arda yaşanan puan kayıpları nedeniyle ateş hattıyla puan farkı 2'ye düşünce İzmir ekibi paraşütsüz düşüşe geçti.

İKİNCİ YARIDA HEDEFİ ŞAŞIRDI

Geçen sezon Süper Lig'den borç yüküyle düşen ve transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan İzmir ekibi, tüm sıkıntılara rağmen olaylı Göztepe derbisi öncesine kadar Play-Off hesapları yapıyordu. Altay, derbide hükmen mağlup sayıldıktan sonra toparlanamadı. Sadece Boluspor'u 5-1 yenen siyahbeyazlılar; Denizlispor, Tuzlaspor, Samsunspor, Pendikspor, Adanaspor ve Bodrumspor'a boyun eğip, Keçiörengücü ile berabere kaldı. Ulusal Kulüp Lisansı'nı alamadığı için 3 puanı da silinen Altay'da işler tersine döndü.

DEPLASMANDA YOK

PEŞ peşe aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara yaklaşıp panikleyen Altay, deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu süreçte sadece 1 puan hanesine yazdırabildi. Deplasman karnesi kırık olan İzmir temsilcisi önümüzdeki haftalarda birbirinden zorlu karşılaşmalar için rakiplerine konuk olacak. İzmir ekibi, önümüzdeki haftayı Yeni Malatyaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bay geçirecek ve bir sonraki hafta 13 Mart'ta deplasmanda lider Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, 18 Mart'ta 4. Çaykur Rizespor'la dış sahada oynayacağı maçla kaderini çizecek.

SAVUNMA HATTI ÇÖKTÜ

ALTAY, düşüşü geçtiği ve sadece 1 puan alabildiği son 7 maçlık periyotta savunmasıyla da güven vermedi. Bu süreçte kalesinde 16 gol gören siyah-beyazlılar, rakip fileleri ise sadece 6 kez sarsabildi. Siyah-beyazlılar, en kısa sürede özellikle savunmadaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ediyor.

TUNA ÜZÜMCÜ: DAHA İYİ OLACAGIZ

İLK resmi maçından yenilgiyle ayrılan Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Sistem anlamında bir değişiklik içerisindeyiz. Bundan dolayı zaman zaman saha içerisinde problemler yaşadık. Oyuncularımın isteğinden memnunum. Hafta hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.