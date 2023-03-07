Efeler 09 SFK transferin son gününü değerlendirdi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off yarışındaki ekiplerden Efeler 09 SFK, ara transfer döneminin son gününde deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Kahramanmaraşspor'dan kaleci Kemal Mert Özyiğit'i renklerine bağladı. Futbola Aydınspor 1923'te başlayan 28 yaşındaki Mert Özyiğit, daha sonra Bucaspor, Ankaraspor, Fethiyespor, Çorum FK, Erbaaspor, Üsküdar FK, Sivas Belediyespor, Karaman FK, Bayburt Özel İdarespor'da kaleyi korudu. Tecrübeli file bekçisi Efeler 09'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 9'uncu isim oldu.