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Haberler Spor Kaf-Kaf yeni seriye başladı

Kaf-Kaf yeni seriye başladı

7.3.2023

Kaf-Kaf yeni seriye başladı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında TOFAŞ'ı 86-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka, ligde arka arkaya üçüncü maçını da kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmış oldu.

HEDEF 6 MAÇI GEÇMEK
PINAR Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda TOFAŞ'ı 86-81 mağlup ederek ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı. Böylece yeşil-kırmızılılar, yeni bir galibiyet serisi başlattı. Bu sezon 6 maçlık seriye de imza atan Kaf-Kaf, bunu geçmenin planlarını yapıyor. İzmir temsilcisi, seri için kırılma maçı olarak da 13 Mart Pazartesi günü konuk edeceği Fenerbahçe müsabakasını görüyor. Ufuk Sarıca da maç sonunda, "Bütün ekibimi tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" dedi.

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