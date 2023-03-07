Manisa FK’da Batuhan gitti

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde bir ayrılık daha gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Esenler Erokspor'a kiralanan genç futbolcu Kadir Kaan'ın ardından forvet hattından da bir oyuncu ile daha yollar ayrıldı. Transferin son gününde sezon başında Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan kiralanan genç forvet Batuhan Kör'ün yapılan görüşme sonrası sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 21 yaşındaki futbolcu Manisa ekibine veda ederken, yeni adresi 1461 Trabzon oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

KULÜP resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Batuhan Kör ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Batuhan Kör'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.