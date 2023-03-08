Jesus Play-Off istedi

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınından A Bola'ya Süper Lig ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Jesus, Süper Lig'de deprem bölgesi ekipleri Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesi nedeniyle rakiplerine 3 puan ve 3 gol averajı yazılmasına yönelik kararın yanlış olduğunu söyledi ve bir öneri sundu. Deneyimli teknik adam, ligden çekilen takımların ardından puan tablosunun bozulduğunu "Futbol yaşanan trajediden daha önemli değil ama skor tablosu da bozuldu" sözleriyle açıklarken, farklı bir formül uygulanması gerektiğini belirtti.

Jesus "Alternatif ne olabilir? Puanlar sahada kazanıldığı için bundan sonra Gaziantep ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan verilmemeli. Bu maçlar yok sayılmalı" açıklamasını yaptı. Portekizli teknik adam "Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir Play-Off oynamalı. Bu seçeneğin uygulanabilirliğiyle ilgili herhangi bir fikrim yok." dedi.

ÇEBİ DE YOK SAYILMALI DEMİŞTİ

ÖTE yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de bir süre önce konuyla ilgili, "Şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır, yok kabul edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

SEVİLLA İLK 11'İ HAZIR

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler ilk 11'e çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un, ligdeki Konyaspor ve Kayserispor maçlarına göre kadroda birkaç değişikliğe gitmesi bekleniyor. Başarılı çalıştırıcının sahaya Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Crespo, Rossi, King ve Valencia 11'i ile çıkması bekleniyor.