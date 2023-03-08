Manisa FK mı Bodrum mu?

SPOR Toto 1. Lig'de hafta içi mesaisi Ege derbisine sahne olacak. Ligde Play-Off savaşı veren Manisa FK ile ilk iki iddiasını sürdüren Bodrumspor, bugün Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gereken geçen haftayı maç yapmadan 3 puan alarak geçiren Manisa FK ile son olarak Altay'ı 2-0 yenerek zirve yarışına yeniden ortak olan Muğla ekibi Bodrumspor'un mücadelesi nefesleri kesecek.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK

Ev sahibi Manisa Futbol Kulübü'nde kritik maç öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren orta saha oyuncusu Nizamettin ile sarı kart cezalısı Burak bugün forma giyemeyecek. Konuk ekip Bodrumspor'da ise Altay maçında sakatlık geçiren kanat oyuncusu Aminu Umar'ın durumu maç saati netleşecek. Umar'ın bugün sahada yer alması zor gözüküyor. Bu karşılaşma öncesi Manisa FK, 33 puanla 10., Bodrumspor ise 41 puanla 3. sırada yer alıyor.