Aydın BŞSB Kupa Voley’de yarı finalde

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda çeyrek final mücadelesinde Sarıyer Belediyespor'u geriden gelip 3-1 mağlup etti, yarı finale adını yazdırdı. İlk sete kötü başlayan Aydın'ın Sultanları, seti 25-20 kaybetti, 1-0 geriye düştü. Karşılıklı sayılarla başlayan 2. seti ev sahibi ekip, 26-24 kazanıp durumu 1-1'e getirdi. 3. sete hızlı başlayan mavi-beyazlılar, seti 25-14 kazanıp skoru 2-1'e taşıdı. Son bölümde hata yapmayan Aydın BŞB, Sarıyer'i eleyerek Dörtlü Final'e yükseldi. Aydın ekibi, yarı finalde G.Saray HDI Sigorta'yı 3-0'lık sonuçla eleyen VakıfBank'ın rakibi oldu.