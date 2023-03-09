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Haberler Spor Aydın BŞSB Kupa Voley’de yarı finalde

Aydın BŞSB Kupa Voley’de yarı finalde

9.3.2023

Aydın BŞSB Kupa Voley’de yarı finalde
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda çeyrek final mücadelesinde Sarıyer Belediyespor'u geriden gelip 3-1 mağlup etti, yarı finale adını yazdırdı. İlk sete kötü başlayan Aydın'ın Sultanları, seti 25-20 kaybetti, 1-0 geriye düştü. Karşılıklı sayılarla başlayan 2. seti ev sahibi ekip, 26-24 kazanıp durumu 1-1'e getirdi. 3. sete hızlı başlayan mavi-beyazlılar, seti 25-14 kazanıp skoru 2-1'e taşıdı. Son bölümde hata yapmayan Aydın BŞB, Sarıyer'i eleyerek Dörtlü Final'e yükseldi. Aydın ekibi, yarı finalde G.Saray HDI Sigorta'yı 3-0'lık sonuçla eleyen VakıfBank'ın rakibi oldu.
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