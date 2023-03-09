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Haberler Spor Depremzedelerle Marmaris’te özel maç

Depremzedelerle Marmaris’te özel maç

9.3.2023

Depremzedelerle Marmaris’te özel maç

GALATASARAY ve A Milli Takım'ın yanı sıra yıllarca İspanya'nın dev kulüpleri Barcelona ile Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, Marmaris'te depremzedelerle birlikte sahaya çıkacak. Geçen sezon kariyerini noktalayan Arda Turan, aylar sonra anlamlı bir organizasyon için sahalara dönecek. Deprem bölgelerinden gelip Marmaris'te misafir edilen gençler ile ilçenin amatör kulüplerinden Marmaris 1923 Spor, özel maçta bir araya gelecek. Marmaris İlçe Stadı'nda yarın saat 18.00'de başlayacak etkinlikte Arda Turan da sahaya çıkacak. Biletleri ücretsiz olan etkinlikte sporseverlerin beraberlerinde getirecekleri top, oyuncak ile spor malzemeleri, depremzede çocuklar için toplanacak.

ADEM ÜLKER

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