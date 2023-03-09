Manisa’dan müthiş dönüş

Spor Toto 1. Lig'de iki Ege ekibinin karşılaşmasında Manisa FK, harika bir geri dönüşe imza attığı maçta Bodrumspor'u 2-1 yendi, Play-Off umutlarını yeşertti. 4. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta direkt olarak kaleyi düşünen Kaan'ın vuruşunda top Sousa'da kaldı. 9'da Cenk'in ortasında Celal'in kafa vuruşu üstten auta gitti. 23'te Hakan Özmert'in şık pasında Cenk'in sol kanattan gelişine çok klas sert şutu ağlarla buluştu: 0-1. 30'da Üzeyir'in sağdan yerden çok sert ortasına Celal dokunamadı, Bodrum ekibi yüzde yüzlük golden oldu.

32'de kaleci Ömer'in uzaklaştırmak istediği topu kapan Celal'in pasında Gökdeniz'in şutunda Ömer hatasını telafi etti. 37'de Erdem'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut Ömer'de kaldı. 67'de Üzeyir'in sağdan tehlikeli ortasında Ba'nın topu uzaklaştırmak için yaptığı hamlede meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı. 70'te savunmadan atılan uzun topta kaleci Sousa'yla karşı karşıya kalan Adem'in şutu kaleyi bulmadı. 74'te Ayberk'in uzun taç atışında Ba'nın kafası kalecide kaldı.

ANIL ZAFERİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Fernandes'in sol kanattan ortasında Adem'in kafasını Sousa kurtardu. Kaleciden dönen topu altıpastaki Domgjoni kafayla ağlara göndererek skora dengeyi getirdi: 1-1. 90+6. dakikada Tabla'nın ceza sahası sağından içeri çevirdiği topta Anıl düzgün bir vuruşla takımına galibiyeti getirdi: 2-1.

YALÇIN KOSUKAVAK KADROYA NESTER VURDU

Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kadroda 5 değişiklik yaptı. Genç teknik adam Ege derbisinde yeni transferlerine şans verirken, takımdan ayrılan Çağrı Giritlioğlu'nun yerine Kaan Kanak'ı, kart cezalısı Burak Altıparmak'ın yerine Doğukan Emeksiz'i, Marvin Gakpa'nın yerine Serkan Odabaşoğlu'nu, 1461 Trabzon'a giden Batuhan Kör'ün yerine Junior Fernandes'i, Adem Büyük'ün yerine ise Burak Çoban'ı ilk 11'e monte etti.

Maçı Ümit YÖNEY yorumladı

HAYALLER ARTIK İLK 7 İÇİN

Spor Toto 1. Lig'de bir eli yağda, bir eli balda olan iki kulüp Manisa FK ile Bodrumspor. İkisi de şampiyonluk hayalleri kuruyor. 91 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 1. Lig'e ayak basan ve teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Bodrumspor, Eyüpspor yenilgisiyle Süper Lig hedefini sekteye uğratsa da Altay galibiyetiyle gönülleri almış, Ege derbisine iddialı gelmişti. Manisa FK oynamadan da olsa haftayı 3 puanla kapatıp Play-Off rotasına girmiş, bu maçı çıkış sınavı olarak görüyordu. İlk 20 dakika iki takım da birbirlerini tarttı ta ki 23. dakikada Üzeyir Ergün'ün müthiş golüne kadar. Golden sonra Bodrumspor 1-2 net fırsat daha yakaladı ama cömertçe harcadı. Manisa FK'nın ise uzatmalarla beraber 48 dakika boyunca kaleci Sousa'yı zorlayacak bir atağı bile yoktu.

SON NEFESTE BAYRAM

Manisa FK, ikinci yarıya Doğukan-Anıl değişikliğiyle başlarken hücumda daha etkili olmayı planladı. Ama her zamanki gibi Diallo topları ezdi, ona Fernandes de eklenince siyah-beyazlılar ilk 15 dakikalık bölümde etkili olamadı. Bodrumspor ise savunmayı ön planda tutup gardını alıp kontra toplarla gol aradı. 70. dakikada Adem Büyük'ün girişiyle Manisa FK'nın hücum organizasyonları arttı. Bodrumspor'un da iyice geriye yaslanması onların ekmeğine bal sürdü. Ne olduysa 90. dakikadan sonra oldu. Yüzde 63'e 37'lik topla oynama yüzdesiyle ev sahibi beraberliği yakalamayı çok istedi. Bodrumspor'da aynı hastalık, gol kaçırma sendromu pahalıya mal oldu. Manisa FK son nefeste 1 puan için yüklenirken gelen galibiyet büyük mutluluk yaşattı. Bodrumspor ilk 2 umutlarını bu sonuçla zora sokarken, kadrosunu ara transferde baştan aşağı yenileyen Manisa FK Play-Off için umutlarını tazeledi.