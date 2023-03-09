Milliler hentbolda Lüksemburg’u devirdi

EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımımız gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg'u 30-29 mağlup etti. Lüksemburg'da Ulusal D'coque Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını A Milli Takımımız 14-10 önde kapadı. Çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında son saniyede gol bulan A Milli Takımımız karşılaşmayı kazanarak gruptaki ilk puanlarını kazandı. A Milli Takımımız gruptaki dördüncü maçını 12 Mart Pazar günü saat 17.00'de Konya'da yine Lüksemburg ile oynayacak.

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