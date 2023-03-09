Özçamdibi şükretti

BAL 10. Grup'ta mücadele eden Özçamdibispor, lider Yunusemre Bld. ile 1-1 berabere kaldı. 1'de Semih, savunmada yaşanan anlaşmazlık nedeniyle topu önünde buldu. Ceza sahası önünden şutunda top az farkla auta çıktı. 28'de Gökhan, ceza sahasının sağından topu penaltı noktası üzerine ortaladı. Enes kale önünde topla buluştu ve şutunu kullandı, top kalecide kaldı. 43'te Bünyamin, sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Sever topa iyi yükselip kafa vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti. 43'te Berk, penaltı noktası üzerinde Semih'e sert bir müdahale yaptı ve hakem penaltı kararı verdi. 44'te penaltı vuruşunu kullanan Enes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1 İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

UĞUR MAÇIN SKORUNU EŞİTLEDİ

55'te Yunusemre savunmasının anlaşmazlığı sonrasında Uğur topu önünde buldu, beklemeden sert vurdu fileleri havalandırdı: 1-1. 75'te Uğur'un arapasında Sever topla buluştu. Rakibini çalımlayarak şutunu kullanan oyuncu direği geçemedi. 90'da Mustafa ortaladı. Uğur, gelişine topa vurdu ancak kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi, maç 1-1 bitti.

DOĞANCAN BİNGÖL