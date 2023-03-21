Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, baş ağrısı şikayeti nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkartıldı. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Grup Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynanacak aday kadroya çağrılan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek" denildi.

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