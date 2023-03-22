Altekma gurbette lider karşısında

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son maçında TÜRŞAD'ı evinde 3-1 mağlup ederek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Altekma bugün deplasmanda lider Halkbank'la kozlarını paylaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ligde 20 maçta 4 galibiyetle düşme hattında yer alan İzmir ekibi, sadece tek yenilgisi bulunan Halkbank karşısında sürpriz bir zafere imza atma hedefiyle mücadele edecek. İlk yarıda İzmir'deki randevu konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti. Altekma, son üç maçında mağlup olduktan sonra TÜRŞAD zaferiyle kendine gelmişti. İzmir ekibi, güçlü rakibini yenerek yeni bir seri başlatmak istiyor.

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