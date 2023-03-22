Arkas Spor evinde yeni bir çıkış arıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Cizre Belediyespor'a 3-1 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan ve 6'ncı sıraya inen Arkas Spor, bugün evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 22'nci hafta maçı saat 18.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 20 maçta 12 galibiyet alıp 36 puan toplayan İzmir temsilcisi, 21 karşılaşmada 12 galibiyet elde eden 37 puanlı bir basamak üzerindeki Bursa ekibini yenerek ilk 4 iddiasını korumayı hedefliyor. Ligde normal sezonda son 6 haftaya girildiğini, kalan her maçın ve her puanın büyük önem taşıdığını belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Son derece kritik bir viraja girdik ve kalan tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bursa ekibini mağlup edeceğimize inanıyorum. Oyuncularımıza güveniyoruz" diye konuştu.

DİĞER