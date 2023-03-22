Efeler 09’dan çok önemli galibiyet

TFF 3. Lig 3. Grup'ta evinde Erbaaspor'u 1-0 yenerek son 5 maçta 4 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Efeler 09 SFK'da bayram yaşanıyor. Puanını 39'a çıkartıp Play-Off barajının altındaki Sapanca Gençlik'e 6 puan fark atan Aydın temsilcisinde teknik direktör Veyis Kanber, "Maçta bulduğumuz çok sayıdaki gollük pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarının ilk dakikalarında Umut Kaya'nın güzel gölüyle öne geçtik. Oyunun kontrolü de bizdeyken Hakan Can'ın 65'te kırmızı kartla oyun dışı kalması ile skoru korumaya geçtik ve kalan sürelerde de galip gelmeyi başardık. Üstün mücadele eden tüm oyuncularımı ve bizi maç boyunca destekleyen taraftarlarımızı kutluyorum" dedi.



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