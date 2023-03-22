TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Ankara Demirspor'a yenilerek 5 maçlık yenilmezliğini ve 3 maçlık galibiyet serisini Başkent'te sona erdiren Fethiyespor'da moraller bozuldu. Teknik direktör Erhan Altın, kaybedilen 3 puanı yaşanan şanssız sakatlıklara bağladı. Altın, "Gole kadar çok iyiydik. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Sadece yaşadığımız olumsuzluk İlyas'ın ilk yarı sonunda belindeki ağrı ve zorunlu değişiklikten kaynaklandı. Umut Sönmez ve Onur Taha Takır'ın da sakatlıkları nedeniyle kadroda olmamaları handikap oluşturdu" dedi. Fethiyespor'da Onur Taha, Umut, İlyas Yılmazer, Şahan Akyüz, Emre Bekir ve Taha Can'ın sakatlıkları devam ederken futbolcuların cumartesi günü lider Kocaelispor ile oynanacak maçta oynamaları zor gözüküyor.



ERDOĞAN CANKUŞ

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