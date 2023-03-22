Manisa FK’da Stark kayıp

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off'a gözünü diken Manisa FK'da sezon başında transfer edilen Yannick Stark kayıplara karıştı. Alman ekibi Dresden'den kadroya dahil edilen ve ilk yarıda geride kalan süreçte 9'u ilk on bir olmak üzere 14 mücadelede görev yapan deneyimli orta saha, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın gözüne giremedi. Levent Eriş döneminde en son 10 Aralık 2022'de deplasmanda oynanan Göztepe maçında sahaya ilk on birde çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 24 Aralık 2022'de dışarda oynanan Pendikspor mücadelesinde ise oyuna sonradan dahil olmuştu. Stark, sonrasında Boluspor (D) maçında yedek beklerken, Koşukavak'ın dümene geçmesinden sonra oynanan 5 müsabakada da kadroda yer almadı.



BERKE ÖZBAY

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